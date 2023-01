“Latte Macchiato”. Martedì 10 gennaio alle 18:30, ospite Luca Romano alias L’Avvocato dell’Atomo

Il fisico Luca Romano, soprannominato L’Avvocato dell’Atomo è ultimamente uno dei personaggi più autorevoli in ambito scientifico e divulgativo, ma anche tra i più discussi nel panorama italiano, per via della sua campagna di sostengo all’utilizzo di energia proveniente dalle centrali nucleari; un argomento più che mai attuale.

In questa puntata, Gian Marco “Evo” Marconi, insieme ad un compagno d’avventura d’eccezione, Antonio Parroni, fermo sostenitore di Romano, si faranno una chiacchierata tramite zoom con il nostro ospite, in pieno stile Latte Macchiato. Ovviamente non può mancare il saccente pesce Manolo.