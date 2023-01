ACQUAVIVA PICENA – Il Vescovo, il clero e la Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto ricordano con grande riconoscenza e affetto il Monsignor Gervasio Gestori, Vescovo emerito deceduto oggi, 6 gennaio, Epifania del Signore, alle ore 8,48 presso la sua residenza ad Acquaviva Picena.

Porgono sentite condoglianze ai suoi familiari e invitano tutti i fedeli a unirsi nella preghiera di suffragio per lui.

La salma è esposta nella chiesa di S. Niccolò in Acquaviva Picena a partire dalle 19 di oggi. Domani, sabato, alle 9 verrà trasferita in Cattedrale nella Cappella del santissimo Sacramento. Alle 21 di domenica verrà celebrata la Veglia di Preghiera in Cattedrale, ove lunedi 9 gennaio alle ore 15 verranno celebrate le esequie.

Il Signore lo ricompensi per il tanto bene che, negli anni del suo servizio episcopale, ha donato alla Diocesi e gli doni la pace riservata ai servi fedeli e giusti.