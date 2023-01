Loreto, incendio in un appartamento: muoiono un cane e un gatto

La squadra dei Vigili del Fuoco di Osimo è intervenuta con un’autobotte per mettere in sicurezza l’area dell’intervento, ma per i due animali domestici non c'è stato scampo. Non si segnalano persone coinvolte

di Davide Pignotti