PESARO – Tenta il suicidio gettandosi in mare a Pesaro, di fronte alla Palla di Pomodoro: l’episodio, che sarebbe potuto finire in tragedia, è accaduto questa mattina e ha visto protagonista una 60enne del luogo. Provvidenziale l’intervento di tre passanti, tra cui l’imprenditore Giacomo Tomassi Galanti, che si sono gettati in acqua per raggiungerla quando era già distante decine e decine di metri dalla riva. La bassa temperatura dell’acqua stava per far perdere i sensi alla donna, portata poi verso gli scogli dove nel frattempo erano sopraggiunti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L’aspirante suicida è stata soccorsa in stato di ipotermia ed è stata ricoverata in ospedale: è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.