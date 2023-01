ACQUAVIVA – Il Comune ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del Monsignor Gestori, cittadino onorario della città del Piceno.

“Non saremo mai troppo grati a Monsignor Gestori per come ha guidato con competenza la nostra diocesi di San Benedetto, Ripatransone, Montalto e per quello che ha fatto per tutti gli Acquavivani” fanno sapere dal Comune.

E ancora: “Oggi abbiamo perso una guida spirituale e un Cittadino Onorario che, siamo certi, continuerà a guidarci e a mostrarci lo splendore del Vangelo di Cristo dall’alto dei cieli”.