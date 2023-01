Maratonina dei Magi, a San Benedetto torna la tradizionale manifestazione podistica

La competizione, valevole come Campionato nazionale di mezza maratona Uisp, si disputerà sulla distanza di 21,097 km il 6 gennaio 2022. In contemporanea si svolgerà anche una gara non competitiva di 10 km denominata “Corri con la Befana - Memorial Pietro (Gino) Mazzola”

di Redazione