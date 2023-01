Gianluca Vialli: “Segnai il mio primo gol in carriera alla Samb e a Zenga”. Ma non andò proprio così…

Il 21 febbraio 1982 un 17enne Gianluca Vialli insacca Walter Zenga al termine di un'azione contestata dai rossoblu. Si tratta del terzo gol in carriera per l'attaccante anche se lui lo ricorda come il primo. Guarda gli estratti de "L'Espresso Rossoblu" di quel giorno

di Carlo Fazzini