CUPRA MARITTIMA – Film internazionali sul grande schermo del cinema Margherita di Cupra Marittima dal 5 al 10 gennaio.

In programma “Close” secondo lungometraggio di Lukas Dhont, gran premio della Giuria a Cannes 2022 e candidato ai Golden Globe come film internazionale, un film sulla scoperta di sé, che indaga il periodo dell’età evolutiva dove l’amicizia si confonde con l’amore. Lunedì 9 gennaio il film sarà in lingua originale. Attesissimi “Il Gatto con gli stivali 2″, un regalo per il giovane pubblico in occasione della Befana, e la commedia da ridere con Aldo Giovanni e Giacomo in “Il grande giorno”. Martedì 10 gennaio, inoltre, alle ore 21,15, sarà proiettato “Acqua alle corde” per la regia di Paolo Consorti, film interamente girato nei nostri splendidi borghi e realizzato con il sostegno di Regione Marche, Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura, i comuni di Montalto, Colli del Tronto, Offida, Grottammare, Cossignano e Ripatransone, oltre alla Fondazione Carisap e all’Amat. Il film è ambientato a Montalto nel 2021, in occasione della storica ricorrenza dei 500 anni dalla nascita di Papa Sisto V, dove il sindaco del paese ingaggia un autore marchigiano di musical religiosi, Angelo Santini, per realizzare uno spettacolo ispirato alle famose vicende papaline., ma l’evento creerà scompiglio nel borgo. Alla proiezione di martedì 10 gennaio, alle ore 21,15, saranno presenti il regista Paolo Consorti e gli attori Cristiano Caldironi e Rebecca Liberati; coordinerà Lucilio Santoni.

La programmazione dal 5 al 10 gennaio:

CLOSE di Lukas Dhont (BL/NL 2022, 105′)

Gran premio della giuria a Cannes 2022 -Candidato ai Golden Globe per film Internazionale

Un ragazzo deve fare i conti con la separazione dal suo più caro amico.

giovedì 5/1 ore 19,00

venerdì 6/1 ore 17,00 -21,15

sabato 7/1 ore 19,00 -21,15

domenica 8/1 ore 17,00-19,00 – 21,15

lunedì 9/1 ore 21,15 vos ingr 5€

IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO di Joel Crawford, Januel Mercado (USA 2022, 100′)

Il gatto con gli stivali ha già bruciato una delle sue nove vite. Riuscirà a vivere altre avventure?

giovedì 5/1 ore 17,00

venerdì 6/1 ore 15,10

sabato 7/1 ore 17,00

domenica 8/1 ore 15,10

IL GRANDE GIORNO di Massimo Venier (ITA 2022, 90′)

Aldo Giovanni e Giacomo tornano al cinema con una nuova commedia corale

giovedì 5/1 ore 21,15

venerdì 6/1 ore 19,00