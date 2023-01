SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A seguito della richiesta avanzata dai consiglieri comunali Marinangeli, Muzi, Carboni, Piunti, Traini, Bagalini,è stato convocato per venerdì 13 gennaio con inizio alle 15 in sala consiliare, un consiglio comunale in seduta aperta (nel quale cioè hanno facoltà di intervenire anche i cittadini) sul tema: “Riqualificazione ex Campo Sportivo F.lli Ballarin”

Come di consueto, la seduta sarà trasmessa in diretta streaming da questo quotidiano in homepage e sul canale Youtube del Comune