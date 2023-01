MONTEPRANDONE – Si riparte e l’Handball Club Monteprandone ha voglia di lasciarsi alle spalle una prima parte di campionato molto sofferta. Di scrivere un’altra storia nel torneo di Serie A2. Quella che si è conclusa il mese scorso ha visto l’HC mettere insieme, in 14 partite, una vittoria e un pareggio. Ma non è ancora finita. L’epilogo di 2022 in crescendo, con tante buone prestazioni sfornate, ha confermato che Monteprandone, nonostante l’ultimo posto nel girone B, non ha intenzione di arrendersi. L’obiettivo salvezza è ancora nel mirino verde.

Sabato 7 gennaio il primo esame del 2023, di nuovo al palazzetto di via Colle Gioioso (al solito, ingresso libero). L’avversario è la Pallamano Verdeazzurro di Sassari, sesto in classifica. Coach Andrea Vultaggio ha l’intera rosa a disposizione.

Si comincia alle 15.30.