USSITA – Inverno senza neve, la stagione sciistica è a rischio: in ginocchio gli operatori turistici della montagna marchigiana e abruzzese. Le scarsissime precipitazioni impediscono l’apertura degli impianti. «Se la neve non arriverà entro pochi giorni avremo la stagione completamente compromessa con gravi perdite economiche» – ha dichiarato all’ANSA Francesco Cangiotti, amministratore della Società funivie BolognolaSki che gestisce anche gli impianti di Frontignano di Ussita (MC), recuperati dopo i danni causati dal sisma. «Le temperature restano per tutto l’arco della giornata sopra lo zero termico e questo non consente di attivare l’innevamento programmato, nonostante quest’anno abbiamo acquistato un nuovo cannone spara neve. Se continuerà a non nevicare saremo costretti a chiedere lo stato di emergenza e quindi degli aiuti economici».