Le vignette di Evo. Spazzafumo confonde “ospedale di San Benedetto” con “ospedale a San Benedetto”

Bottiglieri: “Il sindaco Spazzafumo non si difende nè attacca. Fa orecchie da mercante. Si dimetta”

Bottiglieri: "Questo modo di amministrare è inaccettabile: non è rispettoso della città. Per amministrare l'abbondanza di ego non basta: se Spazzafumo non può più disporre di una maggioranza consiliare, anziché procedere a brutte forzature dei regolamenti, l'unica strada percorribile e dignitosa è quella di rassegnare le dimissioni."

di Mauro Vannini