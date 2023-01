CENTOBUCHI – Grande soddisfazione per la società dell’Atletico Centobuchi, squadra del girone B di Promozione, che vede convocato il proprio difensore classe 2006 Gennaro Pietropaolo per fare parte alla Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17. Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi è lieta di comunicare che il tesserato Gennaro Pietropaolo, difensore classe 2006, è stato convocato per far parte della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17. Il raduno si terrà mercoledì 11 gennaio presso il Centro Sportivo “La Borghesiana” di Roma e i calciatori verranno messi alla prova in una gara amichevole.

Grande soddisfazione da parte del direttore sportivo Gian Marco Ameli: “È una notizia che ci ha sorpresi, è un risultato storico per la nostra società che vede un proprio tesserato convocato nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti. Gennaro si è meritato questa chiamata e se continua a lavorare, come ha fatto e sta facendo oggi, può giocare anche in altre categorie. Questo risultato ci premia per il lavoro che stiamo facendo insieme a mister Fusco, stiamo puntando sui giovani e abbiamo giocato diverse partite con duemilaquattro, duemilacinque e duemilasei in campo. È un grande traguardo ed auguriamo al ragazzo di continuare così e togliersi le proprie soddisfazioni”.