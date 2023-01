FERMO – Cambio al comando della Stazione Carabinieri di Fermo: Giannessi saluta, il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Fermo è il Luogotenente Antonio D’Amato. Segue la nota:

«Il Luogotenente C.S. Andrea Giannessi ha lasciato l’altro ieri, il comando della Stazione Carabinieri di Fermo per termine della sua attività in servizio, e collocamento in congedo.

Il Sottufficiale saluta i territori di Fermo, Campiglione e Grottazzolina, dopo circa 20 anni, vissuti nella Provincia. Arruolato nell’Arma nel 1985 ha frequentato il corso presso la Scuola Allievi Sottufficiali di Velletri. Ha cominciato la sua carriera proprio a Fermo, presso la Stazione Carabinieri per poi transitare in altri reparti della Compagnia di Fermo tra i quali l’Aliquota Radiomobile ed il Nucleo Comando, fino al 2009, con una breve parentesi in cui ha prestato servizio presso il Comando Legione Marche ad Ancona.

E’ poi approdato nel 2017 alla Stazione Carabinieri di Fermo come addetto e subito dopo come Comandante (incarico ricoperto fino al 31.12.2022). Ha partecipato attivamente, in questo lungo periodo di permanenza, a tutte le attività condotte sul territorio di competenza. Conosciuto e stimato dalla popolazione per le sue doti umane è stato salutato dal plauso della comunità e dai colleghi.

A rilevare il prestigioso e delicato incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Fermo è giunto il Luogotenente Antonio D’Amato, già Sottufficiale addetto alla Stazione Carabinieri di Porto San Giorgio. L’Ispettore, arruolato nell’Arma nell’anno 1993 quale frequentatore del 46° Corso Allievi Sottufficiali a Velletri è stato assegnato prima presso il Battaglione Carabinieri Sicilia di Palermo, e poi al Nucleo Operativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo, ove ha partecipato anche a delicate indagini in materia di criminalità organizzata, per le quali è stato anche encomiato dalla scala gerarchica. Successivamente, nell’anno 2000 è giunto quale addetto alla Stazione di Porto San Giorgio, Comando ad alto profilo operativo, di cui nel tempo ne ha retto l’incarico di comandante in sede vacante, per complessivi quattro anni circa, rimanendovi fino al mese di settembre 2022, distinguendosi in diversi risultati di servizio soprattutto nel contrasto alle attività illecite nella zona di Lido tre Archi. A settembre 2022, infine è giunto a Fermo, in attesa di subentrare definitivamente, nell’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri del capoluogo, all’atto di congedo del collega Giannessi. Un Sottufficiale quindi di consolidata esperienza nella linea territoriale al quale è stata assegnata la responsabilità di un Comando importante per l’intera Provincia, vista la posizione strategica del territorio.

Ad accogliere il Sottufficiale, classe 1972, tra le fila dell’Arma Fermana, il Colonnello Gino Domenico Troiani, Comandante Provinciale di Fermo, ed il Tenente Colonnello Nicola Gismondi, Comandante della Compagnia di Fermo, con i quali ha già iniziato ad affrontare le priorità del territorio. Al Luogotenente D’Amato i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo incarico da tutti i Carabinieri della Provincia, con la certezza che saprà conquistare velocemente la stima e la riconoscenza di colleghi e cittadini, che avranno modo di apprezzarne le doti professionali ed umane».