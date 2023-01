ANCONA – Una donna di 40 anni era in auto con la figlia quando è rimasta coinvolta in un incidente, in via Giannelli, all’uscita della Galleria del Risorgimento, ad Ancona. La donna, di origine sudamericana, è stata portata in pronto soccorso con un codice di media gravità.

Era al volante di una Fiat 500, chi è schiantata contro una Audi guidata da un uomo di 50 anni. Illesi la bambina e il conducente dell’Audi. L’incidente è avvenuto oggi in direzione del centro città. Sul posto per i soccorsi il 118 e la Croce Gialla. Il traffico ha subito rallentamenti. I rilievi sono stati fatti dai vigili urbani. Ci sarebbe stata una mancata precedenza. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi.