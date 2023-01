GROTTAMMARE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 17:30 circa per un incidente stradale lungo la statale SS16 (via Ischia) a Grottammare (AP). L’incidente ha coinvolto un autovettura e un motociclo. La squadra dei Pompieri del distaccamento di San Benedetto del Tronto che è prontamente intervenuta, ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso al motociclista rimasto ferito nell’incidente. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area dell’intervento. Sul posto i Sanitari del 118 e Carabinieri di zona.