ANCONA – Öbb ufficializza l’introduzione della nuova tratta Monaco-Ancona: con i Nightjet, i treni notturni delle ferrovie austriache, i turisti potranno optare per una nuova soluzione di trasporto, espressamente rivolta a un target giovane, tedesco e austriaco. Da Monaco di Baviera, Salisburgo e Vienna alla costa adriatica in treno: dalla Germania fino ad Ancona, da giugno per tutta l’estate 2023. I treni fermeranno anche a Rimini, Riccione e Cattolica. Dall’11 giugno prossimo, il treno partirà da Monaco e da Vienna all’ora di cena con arrivo in Romagna per la primissima mattinata, e ad Ancona a metà mattinata. Il rientro è previsto in prima serata, con ritorno a Vienna e Monaco di Baviera entro le 10 del mattino successivo. Sarà possibile scegliere tra cuccette, vagone letto e posti a sedere: prezzi a partire da 95 euro,.