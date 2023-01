SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scelti cinque scultori, due pittori e un gruppo di tre artisti che esporranno alla Palazzina Azzurra in occasione della 27° edizione del “Festival dell’Arte sul Mare 2023” che quest’anno si terrà dal 4 al 25 giugno. Il festival è sostenuto dall’amministrazione comunale in collaborazione con diversi sponsor: la ditta Elettropneumatica, l’associazione albergatori Riviera delle Palme, la Fondazione Carisap e le ditte Assoedil, Tuttocolori e Morganti Services.

Il programma si articolerà in cinque sezioni: “Scultura Viva”, “Pittura Viva”, “Mostre &Conferenze”, “Bimbarte” e “Musica Viva”. Alla sezione “Scultura Viva”, che si svolgerà dall’11 al 17 giugno al molo sud, parteciperanno le scultrici Beatrice Caponetto, Verena Mayer-Tash, tedesca ma residente in Italia, la spagnola Marta Fresneda Gutiérrez, anche lei residente in italia, e lo scultore Pier Giorgio Balocchi, mentre come artista extra europeo è stato selezionato lo scultore turco Ferhat Özgür Görel. La sezione “Pittura Viva” che si svolgerà anch’essa dall’11 al 17 giugno, vedrà la partecipazione di Gualtiero Mocenni e Simone Mocenni Beck, due importanti pittori milanesi, residenti in Istria, che hanno già partecipato al Festival come scultori. Alla sezione “Mostre &Conferenze” parteciperà il gruppo “Earth”, composto da Alfredo Celli, Giancarlo Costanzo e Fabrizio Mariani che, oltre a un intervento pittorico a più mani al molo sud, esporranno le loro opere alla Palazzina Azzurra dal 4 al 25 giugno.

La sezione “Bimbarte”, come lo scorso anno, sarà dedicata ai bambini che fanno parte del laboratorio creativo “Artisti si cresce” del Museo del Mare di San Benedetto, che dall’11 giugno, al molo sud, realizzeranno tutti insieme un’opera tridimensionale. La sezione “Musica Viva”, infine, includerà la famosa “Serata Jazz”, che si svolgerà il 14 giugno sempre al molo sud, dove si esibirà il Giacinto Cistola Quartet.