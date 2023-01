TERAMO – Oggi, intorno alle 14:10, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Teramo è intervenuta sul ponte San Gabriele a Teramo a seguito di una lesione che si è aperta sul manto stradale. I Pompieri hanno verificato le condizioni dell’asfalto dove si è aperta una lesione dell’ampiezza di circa uno/due centimetri e hanno ispezionato gli appoggi delle travi dell’impalcato, dopo averli raggiunti con un’autoscala. Il viadotto è interessato da lavori di ripristino e miglioramento sismico eseguiti dall’ANAS. In via cautelativa il ponte è stato chiuso in attesa di ulteriori e più approfondite verifiche da parte di tecnici dell’ANAS.

Sul posto sono intervenuti anche il Sindaco, il Vice Sindaco, i tecnici dell’ANAS e la Polizia Locale del Comune di Teramo che ha provveduto a bloccare l’accesso al ponte.