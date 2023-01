SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata di festeggiamenti per il Centro Medico Le Palme. Il suo fondatore, il Dottor Domenico Martinelli, compie oggi 70 anni!

In occasione di questo importante traguardo di vita, abbiamo ripercorso insieme a lui le tappe che lo hanno condotto all’apertura del poliambulatorio, oggi punto di riferimento sanitario per il territorio.

Di seguito la nostra intervista.

1. Come e quando è nata l’idea di aprire il centro medico Le Palme?

Il centro nasce negli anni 2000 da un’idea mia e del mio caro amico e collega Berardo Bonolis, anestesista storico della Stella Maris. Il progetto era quello di creare un centro medico che offrisse al paziente una valida alternativa alle proposte che c’erano in quegli anni sul territorio.

2. Come si è evoluta la struttura nel corso di questi anni?

Siamo partiti con 5/6 specialisti e siamo arrivati oggi a oltre 30 specialisti che ci lavorano, con più di 20.000 visite l’anno.

Il centro negli anni ha acquisito sempre più rilievo e importanza soprattutto per quanto riguarda la Ginecologia e l’Ostetricia, che è un po’ il nostro punto di forza. Nel territorio marchigiano, e non solo, siamo diventati un punto di riferimento soprattutto per la diagnosi prenatale e per le ecografie ostetriche di secondo livello, grazie a ginecologhe ecografiste specializzate in questo. Molto importanti sono anche gli investimenti che negli anni abbiamo fatto su macchinari di ultima generazione che per un centro come il nostro inevitabilmente devi avere.

3. Attualmente quali sono i servizi offerti ai pazienti e come è composto lo staff del centro?

Oltre allo staff della Ginecologica e Ostetricia che è composto da ben 10 ginecologi, i servizi che offriamo sono diversi: dalla cardiologia alla endocrinologia, dalla nutrizione clinica all’oculistica, dall’ ortopedia all’urologia, dalla senologia alla dermatologia, dalla chirurgia vascolare alla diagnostica ecografica, dalla medicina estetica all’agopuntura. Infine abbiamo altri specialisti in podologia, omeopatia, audioprotesi e psicologia.

4. Progetti per il futuro?

L’obiettivo futuro è quello di creare una polo di riferimento per la salute del paziente e in particolare modo per la salute della donna in ogni fascia d’età. Dall’età adolescenziale a quella della menopausa. Una struttura dove la paziente possa ricevere assistenza a 360gradi. Ad oggi mi occupo io del centro con l’aiuto di entrambe le mie figlie che hanno dato un’impronta moderna e sicuramente più giovanile allo studio. Questa conduzione esclusivamente familiare, credo, che riesca a dare quel qualcosa in più al poliambulatorio dove le cose cerchiamo sempre di farle funzionare come si fa in una famiglia.

Il Centro Le Palme si trova in Via Palmiro Togliatti 19 a San Benedetto del Tronto. Info: 0735 86849 – 327 5422036 – info@centrolepalme.com

Visita il sito internet www.centrolepalme.com