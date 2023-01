FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 2 gennaio 2023, dalla Questura di Fermo.

Sostanzialmente positivo in termini di prevenzione il risultato dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine durante i festeggiamenti legati al capodanno e che sono proseguiti anche nella giornata di ieri.

Le attività, anche in riferimento alle direttive della Prefettura, sono state concentrate prevalentemente nella fascia serale del 31 dicembre e notturna, ovvero fino alle 6 del mattino – dalla mezzanotte all’alba – e hanno viste impegnate pattuglie delle forze dell’ordine, ovvero della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza. Ai servizi ha concorso anche la Polizia Municipale di Fermo per quanto ha riguardato la partecipata manifestazione tenutasi in Piazza del Popolo a Fermo e denominata “Happy New Year”.

Complessivamente sono state impiegate alcune decine di unità con il supporto dei cani antidroga della Guardia di Finanza.

Soddisfacenti in termini di efficacia preventiva i risultati raggiunti con più di 90 persone identificate, alcune delle quali con precedenti di polizia, e 42 autoveicoli controllati. Sono stati, altresì, sottoposti a controllo 4 esercizi pubblici senza rilevare sostanziali irregolarità, e segnalate amministrativamente alla Prefettura 3 persone sorprese in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente. Durante i posti di controllo lungo le arterie stradali principali, inoltre, è stata ritirata una patente di guida e notificato un divieto di dimora.

Nel corso dei servizi la prontezza degli operatori in servizio ha consentito di rispondere con celerità alle richieste dei cittadini e permesso di evitare alterchi tra gli avventori di alcuni locali pubblici.

Sono stati anche effettuati dei controlli di polizia amministrativa presso alcuni esercizi o locali adibiti a luoghi di ritrovo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno (palazzetti dello sport, bocciofile, chalet) verificando la sostanziale correttezza delle normative delle leggi nazionali e regionale in materia di organizzazione di intrattenimenti e spettacoli pubblici.

I controlli sono proseguiti anche nella giornata di ieri, 1° gennaio, e sono stati volti a verificare che mani incaute (bambini ad esempio) non utilizzassero con conseguenze lesive esercizi pirotecnici o giochi pirici inesplosi o abbandonati. Al riguardo, anche su segnalazione di cittadini, sono stati effettuati alcuni interventi con i quali sono stati messi in sicurezza dei “botti” difettosi e per questo non esplosi.