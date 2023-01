SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bilancio più che positivo per il “Music fest”, la “due giorni” di festeggiamenti per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023 organizzata dall’Amministrazione comunale in piazza Giorgini.

Sia la sera del 31 dicembre sia nel pomeriggio del 1° gennaio la rotonda simbolo della città è stata affollata da centinaia di persone, molte provenienti da fuori, che hanno creato la splendida cornice per tante ore di musica ed intrattenimento.

“Siamo veramente soddisfatti del format Music Fest – dice l’assessore al turismo Cinzia Campanelli – la proposta messa in campo dal mio assessorato per festeggiare il periodo natalizio e che ha avuto il suo momento apicale con la serata di San Silvestro e il pomeriggio di Capodanno. I festeggiamenti in piazza Giorgini si sono conclusi con una risposta di pubblico molto al di sopra delle aspettative, all’insegna della musica e del divertimento in totale sicurezza e soprattutto senza sballo ed eccessi, con un grande coinvolgimento di persone di ogni età che con entusiasmo travolgente hanno ballato, saltato e cantato in una bellissima atmosfera di festa. DJ Fargetta a fatica si è congedato dal pubblico che, fino alle 3 di notte del 31, ha continuato a ballare e a divertirsi”.

Grande partecipazione di pubblico anche nel pomeriggio del primo giorno dell’anno che ha visto, tra i vari artisti saliti sul palco di piazza Giorgini, anche i “Neri per caso” che hanno intrattenuto un pubblico carico con un’ora e più di spettacolo di altissimo livello. “Un particolare ringraziamento – tiene a dire Campanelli – va a tutte le persone che hanno contribuito all’ottima realizzazione dell’evento lavorando con passione e intensità in giorni di festa”.