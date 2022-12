SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, sono tornati nella provincia di Ascoli Piceno, i Carabinieri a cavallo del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga di Assergi (Aq).

Le pattuglie ippomontate dei Carabinieri Forestali hanno vigilato sia il centro storico di Ascoli Piceno che il lungomare di San Benedetto del Tronto con il chiaro intento di prevenire ogni tipo di reato ma, al contempo, anche quello di dare alla cittadinanza un momento di “stupore” per un servizio che difficilmente viene reso in ambienti antropizzati essendo dedicato, prevalentemente, agli ambienti rurali e montani.

I Carabinieri Forestali a cavallo, infatti, oltre a servizi di pattugliamento e rappresentanza nei centri cittadini ed a maggiore vocazione turistica, operano quotidianamente all’interno dei Parchi vigilando per la tutela del patrimonio forestale con controlli sul fenomeno del disboscamento illegale, della lotta al bracconaggio, della prevenzione e repressione dei reati ambientali (in particolare nel settore dell’abusivismo edilizio), delle cave e delle discariche abusive e nel contrasto ai reati in danno degli animali.