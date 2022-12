PESARO – Furti di bottiglie di champagne, tre persone arrestate dalla Polizia a Pesaro. La guardia giurata di un ipermercato Conad ha segnalato alle Forze dell’Ordine un giovane che aveva nascosto tra i vestiti un cospicuo numero di bottiglie di costoso champagne, allontanandosi senza pagare alla cassa. La guardia giurata lo aveva notato mentre attraversava la strada, dileguandosi poi con i suoi complici. L’intervento immediato della Volante ha scombinato i piani della banda, che nel frattempo era riuscita a occultare la merce. Gli agenti hanno rintracciato in breve tempo tutti i componenti: si tratta di due uomini e di una donna, provenienti da un campo nomadi in provincia di Roma e già tutti noti alla giustizia per reati contro il patrimonio. Considerati gli elementi raccolti a loro carico, i tre sono stati arrestati per furto pluriaggravato. I successivi accertamenti, eseguiti con una serie di riscontri incrociati tra banche dati e telecamere di sorveglianza, hanno consentito di individuare un secondo veicolo, parcheggiato nelle vicinanze, al cui interno sono state rinvenute e sequestrate circa 25 bottiglie di liquori e champagne pregiati, per un valore che supera i tremila euro, nonché 4 Apple MacBook, due Apple Watch, telefoni cellulari e accessori, per un valore di circa 15mila euro, tutti intatti nelle rispettive confezioni, provento di altri furti compiuti in precedenza. A seguito del processo per direttissima, gli arresti sono stati convalidati con obbligo di dimora nella provincia di residenza. I tre sono stati allontanati dal Comune di Pesaro con Foglio di Via Obbligatorio.