SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’ultimo Consiglio Comunale del 2022 si apre con un minuto di raccoglimento per ricordare il Papa Emerito Benedetto XVI. Di seguito gli argomenti all’ordine del giorno:

ART. 21 D. LGS. 50/2016 E D.M. IITT 14/2018. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023. ADEGUAMENTO NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP. RINNOVO CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER IL TRIENNIO 2019-2021 – APPLICAZIONE AVANZO ACCNTONATO. COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO FONDI ARTICOLO 194, COMMA 1, DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000 – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI AGGIORNAMENTO DEL “CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO” AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 2 LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353 “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”, modificata dal D.L. 8.11.2021 n. 120, convertito con modificazioni in Legge 8/11/2021 n. 155 – ANNUALITÀ’ FINO AL 2021- APPROVAZIONE DEFINITIVA MOZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA AD OGGETTO: “IMPIANTO DI STOCCAGGIO GAS NATURALE – ULTERIORI INIZIATIVE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE” MOZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNALISA MARCHEGIANI, PAOLO CANDUCCI E AURORA BOTTIGLIERI AD OGGETTO: “REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL TRONTO” MOZIONE URGENTE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PAOLO CANDUCCI, ANNALISA MARCHEGIANI , AURORA BOTTIGLIERI RIGUARDANTE L’IPOTESI DI ABBATTIMENTO DEI PINI RADICATI IN VIA MARE MOZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI AURORA BOTTIGLIERI, ANNALISA MARCHEGIANI E PAOLO CANDUCCI RELATIVA AL RIPRISTINO NELLA LEGGE DI BILANCIO DEL CONTRIBUTO AFFITTI E DEL FONDO PER LA MOROSITA’ INCOLPEVOLE

Ore 14 Riguardo il primo argomento all’ordine del giorno, con 14 voti favorevoli, il Consiglio approva

Il Consiglio approva anche il rinnovo del CCNL per il personale non dirigente per il triennio 2019-21, con 14 voti favorevoli

Ore 14.10 Il Consiglio approva anche il riconoscimento dei debiti fuori bilancio con 14 voti favorevoli

14.13 Ai voti anche il quarto punto all’ordine del giorno. Con 14 voti favorevoli il Consiglio approva

14.15 Il Consigliere Domenico Novelli chiede se siano arrivate le giustificazioni per iscritto da parte degli altri membri del Consiglio. Alla segreteria comunale sono arrivate le giustificazioni dei consiglieri Barlocci e Bottiglieri

14.18 L’assessore Gabrielli illustra il quinto punto all’ordine del giorno: interviene il Consigliere Fabrizio Capriotti, per sottolineare l’assenza dell’Opposizione al Consiglio odierno

14.23 Il Consigliere Capriotti continua a rimarcare il fatto che la maggioranza si trovi in Consiglio, per provare a governare la Città anche il 31 dicembre, in pieno periodo festivo, mentre l’Opposizione “scappa”

14.27 Il Consigliere Stefano Gaetani propone di devolvere a un ente benefico il gettone di presenza di questo Consiglio

14.30 La maggioranza approva la proposta del Consigliere Gaetani e – con 14 voti favorevoli – il quinto punto all’ordine del giorno

14.32 La Consigliera Manganiello illustra il sesto punto all’ordine del giorno, l’approvazione della mozione incentrata sull’impianto di stoccaggio del gas naturale e sulle relative misure di sicurezza e di tutela della salute pubblica

14.34 Con 14 voti favorevoli il consiglio approva la mozione

14.36 La votazione riguardante le ultime tre mozioni sono rimandate per l’assenza dei Consiglieri che le hanno redatte

14.38 Interviene il Sindaco Antonio Spazzafumo: «Volevo fare alcune considerazioni di fine anno. La delusione di oggi è veramente grande: non vedere l’opposizione tra i banchi significa che parte della città non è stata rappresentata. Quella di oggi è però una dimostrazione che in un anno di governo, nonostante i contrasti, la nostra è una maggioranza che decide con maturità e compattezza. Sono soddisfatto del percorso che stiamo portando avanti. Abbiamo ancora molto da fare e margini di crescita molto alti, e sono convinto che il 2023 sarà un anno speciale per noi. Faccio gli auguri a tutti voi e ai dipendenti comunali che ci hanno permesso di lavorare in questo anno».