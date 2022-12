RIPATRANSONE – Nuovo evento musicale in programma a Ripatransone.

Domenica 1º gennaio 2023, alle ore 17,30, al Teatro Mercantini, si terrà il concerto del coro “Quelli che…non solo Gospel”, organizzato dall’amministrazione comunale di Ripatransone in collaborazione con l’associazione Musicale Marchigianana, nell’ambito del calendario di iniziative del Natale del Belvedere del Piceno.

Il coro “Quelli che…non solo Gospel” è stato fondato nel settembre 2006 a Montegranaro da un’idea di un gruppo di amanti della musica che da tempo volevano realizzare un concerto di Natale diverso dal solito. Da allora, visto l’enorme e inaspettato successo, il coro ha continuato con impegno il suo progetto, esibendosi in numerosi concerti sia in tutta la regione che in diverse località d’Italia, tra cui Roma, Venezia, Assisi, Chieti, Perugia e Teramo, e anche in varie trasmissioni televisive.

Lo spettacolo proposto a Ripatransone è unico nel suo genere e spazia in un repertorio ampio che abbraccia la musica gospel, soul, R&B, spiritual e pop riuscendo ad alternare momenti di intensa emotività e sacralità a vere e proprie esplosioni di ritmi e di luci, che coinvolgono inevitabilmente il pubblico in un crescendo di divertimento e di forti emozioni.

L’ ingresso è libero.

Per informazioni: i canali social Visit Ripatransone, visitripatransone.it e telefonicamente al numero 0735 99329.