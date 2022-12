SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo di seguito una nota della Consigliera Aurora Bottiglieri a commento del Consiglio Comunale del 28 Dicembre 2022.

Quanto avvenuto nel Consiglio Comunale del 28 dicembre attesta come la maggioranza Spazzafumo sia ormai dissolta. Con l’unica eccezione di Centro Popolare, infatti, tutte le altre liste hanno subito defezioni, rimescolamenti, passaggi in minoranza, spaccature insanabili o sono addirittura sparite dal Consiglio. Spazzafumo, che non ha mai avuto la maggioranza dei voti in città, oggi non può contare neppure sui suoi consiglieri. Ormai né in consiglio né fuori c’è più confronto nel merito, ma volano gli stracci tra insulti personali e opache allusioni che dovrebbero essere estranee a un dibattito democratico, come l’ammissione di aver “pagato la campagna elettorale a qualcuno”, fatta dal sindaco in un passato consiglio comunale, o il dossieraggio personale su contratti vecchi di vent’anni. Persino su un tema fondamentale per la città come l’Ospedale il sindaco non ha ritenuto di intervenire, e non solo non è riuscito a costruire una posizione unitaria del Consiglio Comunale, ma neppure ha ottenuto l’adesione compatta alla sua proposta, definita “demenziale” da parte di chi si pure è candidato a suo sostegno.

La frettolosa riconvocazione del consiglio al 31 dicembre, con sole 24 ore di anticipo, mostra come l’amministrazione in affanno non sia in grado di rispettare le tempistiche dettate dalle norme e getta un ulteriore ombra sulla concreta possibilità di realizzare i progetti vincolati a scadenze improrogabili, come quello sul Ballarin.

Questo modo di amministrare è inaccettabile: non è rispettoso della città, che non viene mai coinvolta nelle decisioni, e neppure del Consiglio Comunale, da cui il sindaco sembra aspettarsi acritico apprezzamento o idolatria, senza neppure avere il coraggio di difendere le proprie proposte con interventi puntuali. Per amministrare l’abbondanza di ego non basta: se Spazzafumo non può più disporre di una maggioranza consiliare, anziché procedere a brutte forzature dei regolamenti, l’unica strada percorribile e dignitosa è quella di rassegnare le dimissioni.