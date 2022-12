MONTEPRANDONE – Aspettando la Befana, giovedì 5 gennaio al GiovArti c’è un incontro di “Nati per Leggere”.

Per un giorno il presidio “Nati per Leggere” di Monteprandone, da poco aperto presso il Nido Comunale di Centobuchi, si sposterà nel Rifugio di Babbo Natale, allestito in occasione del Natale al Centopercento, per un pomeriggio di letture insieme alla Befana.

Sì chiama “Aspettando la Befana” ed è l’incontro di letture condivise e promozione della lettura in famiglia per bambini e bambine in età prescolare che si terrà giovedì 5 gennaio, dalle ore 17:30, al Centro GiovArti di Centobuchi.

L’incontro è organizzato dai volontari e dalle volontarie “Nati per Leggere” della Provincia di Ascoli Piceno in collaborazione con il Comune di Monteprandone, la cooperativa Pagefha che gestisce l’asilo nido comunale, e l’associazione commercianti e artigiani Centopercento.

L’evento, ad ingresso gratuito, è rivolto alle famiglie con bambini e bambine da 6 mesi a 6 anni. Per informazioni 339.5031923 (Serena) oppure 348 3109398 (Chiara).