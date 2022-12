ANCONA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 19:30 circa nel porto turistico di Ancona per un incendio che ha interessato una barca a vela. Sul posto la squadra della Centrale di Ancona con 2 autobotti ha spento l’incendio, utilizzando acqua e liquido schiumogeno, e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto la Capitaneria di porto e il 118.