Il mondo piange la scomparsa di Edson Arantes do Nascimento, noto al mondo come Pelè: la leggenda del calcio.

A darne l’annuncio è stata la figlia Kely con un post su Instagram: “Tutto ciò che siamo è grazie a te, ti amiamo infinitamente. Riposa in pace“.

Il grande campione brasiliano, che lottava ormai da tempo con una malattia al colon, aveva 82 anni. Nell’ultimo mese, le sue condizioni di salute si erano aggravate, presso l’ospedale di San Paolo dove era ricoverato dal 29 novembre scorso.

Straordinari i suoi numeri da calciatore. 3 Coppe del Mondo (1958, 1962 e 1970), detiene il record di gol segnati (1281 in 1363 partite) ed è stato dichiarato “Tesoro Nazionale” nonchè “Patrimonio storico-sportivo dell’Umanità“.

Nel suo ultimo messaggio, diffuso sui social per rassicurare i milioni di tifosi, si leggeva: “Ho molta fede in Dio, ogni messaggio di amore che ricevo da tutto il mondo, mi mantiene pieno di energia. Anche dall’ospedale mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali” – a conferma di come la passione per lo sport più bello del mondo lo abbia accompagnato fino all’ultimo.

Dopo Maradona, se ne va dunque un’altra immensa leggenda del calcio: chissà che ora non giochino insieme dribblando anche le stelle.