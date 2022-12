RIPATRANSONE- Un convegno dedicato a Giovanni da Ripa, dal titolo “Immensità: Fisica, Metafisica e Teologia in Giovanni da Ripatransone”, è in programma a Ripatransone il 29 dicembre, alle ore 18, presso il teatro Mercantini, promosso dall’amministrazione comunale di Ripatransone e patrocinato dalla SISPM, Società italiana per lo studio del pensiero medievale.

Interverranno al convegno frate Ernesto Dezza OFM (Pontificia Università Antonianum di Roma), che parlerà dei frati francescani e dello studio universitario nel periodo medievale, il professor Davide Riserbato (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), che tratterà “Sulle spalle dei giganti. La teologia come scienza da Alessandro di Hales a Giovanni da Ripa”, il professor Alessandro Ghisalberti (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), che affronterà il tema “Dalla visione beatifica alla vita eterna in Giovanni da Ripa” e il dottor Andrea Nannini, ultimo editore della Lectura di Iohannes de Ripa, che presenterà “Gradazioni e latitudini: suggestioni dalla metafisica di Giovanni da Ripa”.