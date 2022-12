SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole dell’assessore con deleghe all’urbanistica e alla viabilità, Bruno Gabrielli, a sostegno dell’ospedale a Ragnola.

“Ci troviamo qui a discutere un provvedimento chiave per la città. Tra le aree che sono state fatte oggetto di studio insieme ai tecnici comunali e regionali, abbiamo individuato due zone, che abbiamo mandato alla Regione Marche: si tratta dell’area di via San Giovanni e quella di via Sgattoni. Da Ancona ci hanno risposto che entrambe le aree sarebbero state adatte per l’ubicazione del nuovo ospedale, tuttavia il sito A (quello di via San Giovanni), è a rischio idrogeologico. Per questa ragione, l’ipotesi B di via Sgattoni nella zona di viale dello Sport è quella più indicata, vi invito pertanto a votare questa delibera”.

Prosegue Bruno Gabrielli: “Per anni abbiamo lottato per un ospedale a San Benedetto ed ora che la Regione ci ha dato l’ok non lo volete più. Sono atteggiamenti al limite dell’irrazionalità. Ci siamo rapportati con trasparenza e fiducia tramite la Regione. Siamo consapevoli dell’importanza del ruolo che l’ospedale di San Benedetto dovrà avere e abbiamo lasciato margini anche per un eventuale ampliamento. Il nuovo nosocomio è previsto nel piano sanitario regionale e noi abbiamo accolto questa scelta. Siamo convinti che sia il bene della nostra città, l’avevamo già messo in conto nel nostro programma elettorale, stiamo mantenendo le promesse. In chiusura ricordo che questa città non ha bisogno di persone che smontano tutte le proposte, in maniera prevenuta, non fidandosi della Regione. Siamo convinti che Acquaroli e l’amministrazione regionale ha ben presente le istanze dei cittadini sambenedettesi”.