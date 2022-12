Cinema Margherita di Cupra Marittima, la programmazione dal 29 dicembre al 4 gennaio

In programma "Avatar" di James Cameron, "The Fabelmans" di Steven Spielberg, "Stange world" di Don Hall, "Il grande giorno" di Massimo Venier, "Il corsetto dell'Imperatrice" di Marie Kreutzer e, in versione originale restaurata, "Singin' in the rain"di Stanley Donen e Gene Kelly.

di Elvira Apone