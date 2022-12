SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La consigliera d’opposizione Annalisa Marchegiani ha espresso la propria contrarietà all’ubicazione del nuovo ospedale in zona Ragnola. Di seguito le sue parole:

“Qui ci poniamo un problema politico. Il centrodestra in passato ha promesso il nuovo ospedale di primo livello nel Piceno, ma di fatto il Madonna del Soccorso sta morendo. In questi anni non è stato fatto altro che spostare l’attenzione sul nuovo ospedale e si è lasciato che l’ospedale che già avevamo venisse mano a mano fatto fuori. Siamo contrari ad un ospedale diviso su due plessi, senza il coinvolgimento dei sindaci del territorio, in una città turistica che d’estate raggiunge 150 mila abitanti. Come ha ricordato anche la consigliera Bottiglieri, c’è il problema logistico della viabilità, per tutte queste ragioni il nostro voto sarà contrario”.