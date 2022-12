Foto e video a cura di Mauro Vannini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Consiglio comunale è stato convocato per mercoledì 28 dicembre con inizio in seconda convocazione fissato alle ore 15.30.

Di seguito gli interventi.

ORE 15.30 Il Consiglio inizia con un minuto di raccoglimento per Piero Ripani, ex sindaco di San Benedetto, recentemente venuto a mancare.

ORE 15.35 Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente si passa al primo punto all’ordine del giorno: un’interrogazione del consigliere Marinangeli sulle misure che l’Amministrazione comunale intende attuare a contrasto di episodi di violenza.

ORE 15.40 La replica del sindaco Spazzafumo: “Su alcuni numeri che il il consigliere Marinangeli ha elencato, potrei anche obiettare. In ogni caso abbiamo segnalato gli episodi alle autorità competenti per porre rimedio agli episodi di violenza e minacce all’ordine pubblico. Abbiamo ampliato il sistema di videosorveglianza soprattutto nel centro città, la sicurezza è il primo problema che questa amministrazione ha sollevato alla prefettura di Ascoli. Il prefetto ha infatti messo a disposizione ulteriori rinforzi per il controllo della città.

ORE 15.50 Secondo punto all’ordine del giorno: un’interrogazione dei consiglieri Marchegiani e Canducci circa le due colonnine di ricarica elettriche di piazza del Pescatore, al momento non funzionanti per motivi di manutenzione, e la realizzazione di un piano di installazione di analoghi impianti in città.

ORE 15.52 Il vicesindaco Capriotti: “E’ inverosimile che un Comune distribuisca gratuitamente le ricariche elettriche, ad oggi non abbiamo richieste particolari da parte dei cittadini, in quanto le auto elettriche immatricolate attualmente a San Benedetto sono solo 44”.

ORE 15.55 “Mi sorprende che abbiate fatto la conta delle auto elettriche a San Benedetto – replica la consigliera Marinangeli – ma bisogna tenere conto anche dei turisti che giungono in città e attualmente non possono usufruire di un servizio fondamentale”.

ORE 16.00 Su richiesta della consigliera Barlocci, viene anticipato il punto relativo alla sanità.

ORE 16.05 Parola all’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli: “Ci troviamo qui a discutere un provvedimento chiave per la città. Tra le aree che sono state fatte oggetto di studio insieme ai tecnici comunali e regionali, abbiamo individuato due zone, che abbiamo mandato alla Regione Marche: si tratta dell’area di via San Giovanni e quella di via Sgattoni. Da Ancona ci hanno risposto che entrambe le aree sarebbero state adatte per l’ubicazione del nuovo ospedale, tuttavia il sito A (quello di via San Giovanni), è a rischio idrogeologico. Per questa ragione, l’ipotesi B di via Sgattoni nella zona di viale dello Sport è quella più indicata, vi invito pertanto a votare questa delibera”.

ORE 16.10 Il consigliere Domenico Novelli: “E’ auspicabile che il nostro ospedale offra un servizio eccellente e abbia potenziale qualificato. La Regione Marche ha stabilito che il nuovo ospedale si faccia a San Benedetto del Tronto, l’area Ragnola è quella che presenta le caratteristiche migliori. Tutte le zone interne si stanno spopolando, mentre sulla costa si concentra la gran parte della popolazione, inoltre l’età media è più avanzata rispetto al resto d’Italia. Quindi l’ospedale di Ragnola vedrà la nostra approvazione”.

ORE 16.15 Parola alla consigliera Aurora Bottiglieri: “Non siamo contrari al nuovo ospedale a San Benedetto, ma abbiamo dubbi sull’area. Penso al problema della viabilità, al fatto che nelle vicinanze c’è l’asilo, il deposito della Start, la bocciofila e l’Istituto Capriotti. Che impatto avrà sui residenti? Dobbiamo porci questo interrogativo. Inoltre è una delle poche aree verdi rimaste, che dà un po’ di respiro alla città. Personalmente l’ospedale in quella zona non ce lo vedo. Inoltre ho sentito comitati di quartiere lamentarsi già ora del traffico in Via Mare nel periodo invernale, immaginatevi con un nuovo ospedale a Ragnola. Infine se l’ospedale di San Benedetto dovesse diventare il nosocomio di punta nella Provincia, come può supportare un eventuale ampliamento da 250 posti letto. C’è stato uno studio appropriato? Il rischio è che questo ospedale diventi un semplice ospedale di Base”.

ORE 16.20 La consigliera Marchegiani (Verdi): “Qui ci poniamo un problema politico. Il centrodestra in passato ha promesso il nuovo ospedale di primo livello nel Piceno, ma di fatto il Madonna del Soccorso sta morendo. In questi anni non è stato fatto altro che spostare l’attenzione sul nuovo ospedale e si è lasciato che l’ospedale che già avevamo venisse mano a mano fatto fuori. Siamo contrari ad un ospedale diviso su due plessi, senza il coinvolgimento dei sindaci del territorio, in una città turistica che d’estate raggiunge 150 mila abitanti. Come ha ricordato anche la consigliera Bottiglieri, c’è il problema logistico della viabilità, per tutte queste ragioni il nostro voto sarà contrario”.

ORE 16.25 Replica del consigliere Marinangeli (Lega): “Innanzitutto ringraziamo la Regione Marche per aver scelto San Benedetto per la realizzazione del nuovo ospedale. Vanno chiarite alla cittadinanza perplessità come il perchè non si è scelta l’area Brancadoro. Non è stata mai fatta una commissione sanità sull’ubicazione, quindi ci asteniamo”.

ORE 16.30 Parola a Giorgio De Vecchis: “Stiamo celebrando con grande successo un ospedale che non si sa nemmeno di che cosa si tratti. Non si sa se è diviso su due plessi o meno, non si sa il numero di reparti e soprattutto non si sa di quale livello sia. Non si sa di cosa stiamo parlando, non è un investimento serio e strategico volto a durare nei prossimi 50 anni o anche più, come dovrebbe essere. Qui abbiamo deliberato un ospedale di primo livello, in un’area di 165 mila abitanti, ma qui non sa nemmeno di cosa stiamo parlando. Stiamo decidendo l’area senza sapere cosa costruirci sopra. Se pensate che a Ragnola possa esserci un ospedale di primo livello siete fuori dal mondo. Ci tocca rimpiangere Ceriscioli, che voleva accorpare due bacini d’utenza separati. Andate a vedere tutti gli ospedali di primo livello che sono stati costruiti negli ultimi anni e vedrete che non ce n’è uno che sia stato ubicato al centro della città, è un suicidio. La forza sta nel coinvolgere il territorio, non nel farsi dare il contentino dalla Regione”.