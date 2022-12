GROTTAMMARE – La Dottoressa Silvia Pagliarini in collaborazione con la maestra di danza Cristina Orsini, organizza il 15 gennaio 2023 alle ore 16.30 presso la DanzArte Academy di Grottammare, il secondo incontro del “Corso gratuito di educazione alimentare Food4Dance“.

Scopo principale del progetto è quello di promuovere una corretta alimentazione come miglior forma per educare i bambini e i ragazzi ad uno stile di vita sano, grazie alla corretta alimentazione e al movimento fisico, nello specifico la danza, considerata come una vera e propria forma di comunicazione, dove il corpo e la mente sono strumenti per liberare emozioni e raccontarsi. Ascoltare il proprio corpo per capire di che cosa necessita è il primo passo verso la condizione di benessere. Essere consapevoli di ciò che avviene nel nostro organismo quando mangiamo, è uno dei fondamenti che ci permette di mantenerci in equilibrio energetico, e quindi in salute.

Food4Dance ha come obiettivo quello di definire il concetto di educazione alimentare, delineare gli obiettivi delle “linee guida” per una sana alimentazione Italiana elaborate dall’INRAN (Ex istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione), ed inquadrare l’importanza di un’alimentazione equilibrata per il mantenimento di uno stile di vita sano e dare ai genitori, o a chi si occupa della alimentazione dei bambini, soprattutto per i bambini che praticano sport, degli strumenti pratici per la gestione di una sana e corretta alimentazione in età pediatrica.

L’età pediatrica è un periodo piuttosto lungo del ciclo vitale, che va dalla nascita fino all’approssimarsi dei 18 anni di età. I primi 10 anni sono considerati infanzia mentre i restanti adolescenza. Le richieste nutrizionali ed energetiche in questa fase della vita variano e aumentano in rapporto al periodo di crescita del bambino. È importante evitare ogni rischio, seppur minimo, di malnutrizione, in difetto o in eccesso, in quanto potrebbe causare effetti negativi che si ripercuoterebbero irrimediabilmente in età adulta. Il progetto tratta la dieta, intesa non solo come sana alimentazione, ma anche come stile di vita attivo da prediligere rispetto ad uno stile di vita sedentario. Durante il corso si descriveranno i concetti quali quelli di alimenti, nutrienti, LARN; si procederà poi descrivendo le direttive elaborate dall’ INRAN, infine trattando più nel dettaglio tematiche quali educazione alimentare e nutrizione nella danza, alimentazione per bambini e ragazzi, salute & benessere in età pediatrica, conoscere la piramide alimentare attraverso le avventure di “Ortolino ed Elia” personaggi animati e di fantasia, del libro illustrato “Ortolino alla scoperta della Piramide alimentare”.

Il progetto ha anche l’obiettivo di rendere i bambini e i ragazzi protagonisti di percorsi enogastronomici “Biologicamente insieme” tra vigneti, frutteti, uliveti, cantine e produttori bio locali, studiati per tutta la Famiglia e laboratori di cucina “Cucinare bio”, una soluzione molto efficace per avvicinare i più piccoli alla scoperta della natura e nuovi sapori. Per i bambini sarà un’occasione unica di svago, che consente loro di imparare cose nuove giocando all’aria aperta.

“Insegnare ai bambini a mangiare sano ed equilibrato è il miglior investimento per la loro salute ed il loro futuro e attraverso discipline come la danza si insegna loro a non arrendersi alla prima difficoltà, a provare e riprovare fino al conseguimento dei propri obiettivi. Investire nelle giovani generazioni significa prendersi cura del futuro a partire dal presente“.