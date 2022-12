GROTTAMMARE – Si sta chiudendo un anno ricco di soddisfazioni per l’associazione Lido degli Aranci di Grottammare, che quest’anno ha anche festeggiato il trentesimo anniversario della fondazione, attraverso tanti eventi culturali e spettacoli con la presenza di grandi ospiti, a partire dalla rassegna di teatro amatoriale “Commedie nostre”, passando per “Una rotonda sul mare – premio grottammarese dell’anno”, per la rassegna culturale “Librarsi”, per le mostre di Carlo Gentili e di Silvio Formichetti, per le celebrazioni del cinquecentenario della nascita di papa Sisto V, con la presentazione del lavoro di Spinucci e Mascaretti, per arrivare a “Cabaret Amore mio!”, di cui la Lido degli Aranci è parte integrante, al concorso “Nuovi comici”, alle rassegne “Cabaretour” e “Notti magiche” e per finire con l’ultimo grande appuntamento il 17 dicembre con “Llegrotte’s Talent”, vetrina di talenti grottammaresi, senza dimenticare le collaborazioni con Vera tv nella trasmissione Vera Allegria – PrimaVera di Comicità!

Si ricomincia, quindi, con un 2023 altrettanto ricco di eventi e appuntamenti. Torna “Una rotonda sul mare – Premio grottammarese dell’anno” il 14 gennaio, alle ore 21,15, al teatro delle Energie con ospiti d’eccezione, I nomadi, e la conduzione di Manuela Cermignani e Domenico Valentini. A partire dal 21 gennaio, riparte anche la rassegna dialettale “Commedie nostre” con otto appuntamenti, mentre in primavera, è in programma la rassegna letteraria “Librarsi“, dove verrà presentato il libro della storia dell’associazione Lido degli Aranci e di Cabaret Amoremio! insieme a due volumi sistini a cura dell’Academia Sixtina di Grottammare.

Tutte le informazioni sui prossimi appuntamenti sono sui gruppi Fb ed Instagram dell'associazione Lido degli Aranci e sulla pagina istituzionale Fb Rido con il Lido

