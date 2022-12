PEDASO- Prossimamente in scena a Pedaso “CarnivalLoveShow”, il nuovo spettacolo ideato dall’Artistic Picenum e dal comune di Pedaso, in omaggio al prossimo Carnevale e alla festa di San Valentino.

Sabato 18 febbraio, alle ore 21,30, al CineTeatro di Pedaso, salirà sul palco un quartetto artistico di grande qualità con musica, folklore e comicità come protagonisti. Apriranno la kermesse, presentata da Lea Calvaresi, Miss Marche 2020, Li Matti di Monte Co, guidati da Monia Scocco, rappresentanti del folklore regionale. Si proseguirà con la musica della Little Tony Family, frizzante band capitanata da Cristiana Ciacci, che ripercorrerà con passione tutti i grandi successi dell’indimenticabile figura di Little Tony, oltre a nuovi successi discografici. Ci sarà poi il ritorno di Luciano Lembo nelle Marche, un volto storico di Colorado e autentico paladino della comicità romana e non mancherà l’umorismo travolgente dei mitici Lando&Dino.

“Vivremo il carnevale e la festa degli innamorati a teatro, in uno spettacolo serale inedito, dove divertirsi sarà un must dopo anni pandemici, grazie ad una kermesse che promette entusiasmo, vivacità e sana giovialità. Ci saranno novità che coinvolgeranno anche il pubblico che interverrà, con delle sorprese che sveleremo nelle prossime settimane- ha sottolineato l’Artistic Picenum.

Prenotazioni presso Merceria Il Cigno di Grottammare ( 347 5406630) e cartolibreria Camillettis di Pedaso ( 0734 932362).