GROTTAMMARE – A San Silvestro e Capodanno, vietati lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l’accensione di botti e di prodotti pirotecnici di ogni genere, salvo quelli utilizzati per spettacoli autorizzati.

Lo dispone il sindaco Piergallini, nell’ordinanza (nr. 101 firmata il 7 dicembre 2022) che fa appello al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva “ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi”.

Il divieto è esteso a tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luoghi privati laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici.

L’atto deriva dalla necessarietà di contenere il più possibile occasioni di disturbo alla cittadinanza, con rumori molesti in tutti gli ambiti urbani, di evitare danneggiamenti alle cose e al patrimonio pubblico, di tutelare il benessere degli animali e di scongiurare il rischio di infortuni alle persone, per imprudenza o imperizia nell’utilizzo di tali prodotti.

L’inosservanza del divieto comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500. Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile all’Albo Pretorio on line.