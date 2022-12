ANCONA – L’Ussi Marche ha celebrato alcuni campioni marchigiani messisi in luce nel corso del 2022. Eccellenze sportive che con le loro imprese tengono alto il nome della regione in Italia e nel mondo. Una passerella andata in onda all’Hotel SeeBay di Portonovo, ritornata dopo due anni di stopvper pandemia, in cui l’associazione dei giornalisti sportivi marchigiani, ha anche festeggiato i 39 anni di fondazione.

Graditi ospiti Fabio Luna, presidente regionale Coni; Jessica Marcozzi, consigliere regionale; Franco Elisei, presidente Ordine Giornalisti delle Marche; Renzo Pincini in rappresentanza del Sigim e Roberto Novelli, vice presidente Cip. Per l’Ussi Marche il presidente Andrea Carloni con i vice presidenti Giancarlo Trapanese, Guido Montanari e Paolo Giampaoli, oltre ad altri esponenti del Consiglio Direttivo e soci.

Tutti i premiati, che hanno raccontato le loro imprese sportive, hanno rivendicato con orgoglio il loro senso di appartenenza alle Marche. Questi l’elenco: Claudia Rossi campionessa mondiale vela due misto; Sofia Raffaeli, campionessa mondiale ginnastica ritmica; Luigi Casadei, campione del mondo lancio

del giavellotto Fisdir; Cristina Abrami, terza classificata mondiali doppio Deaflyimpics, nazionale tennis Fssi; Roberto Scorpecci, terzo classificato Deaflympics, nazionale pallavolo Fssi.Per le società premiata la As Volley Lube Cucine, campione d’Italia di pallavolo; la società Ginnastica Fabriano, campione d’Italia di ginnastica ritmica; la Sambenedettese Beach Soccer, campione d’Italia femminile 2021 (rappresentata da Chiara Poli); lo Sporting Amp Footbal Fano, campione d’Italia calcio Fispes (rappresentata da Pierpalo Marcantognini). Premio speciale alla tennista Elisabetta Cocciaretto, titolare della nazionale azzurra di tennis e recente vincitrice del torneo internazionale di Tampico. Presente anche Milena Baldassarri, atleta di punta e capitana della Ginnastica Fabriano.

Al tavolo dei premiati tante storie di vita e di sport che raccontante tra un piatto e l’altro hanno fatto venire a galla il scarificio e la passione di ognuno di questi campioni e campionesse. Veramente tante le donne che si sono distinte e meritano sicuramente una menzione particolare. Partiamo da Claudia Rossi campionessa di vela, due volte campionessa iridata nel 2021 vittoria per lei al Double Mixed Offshore World Championship, ovvero il campionato mondiale di vela d’altura in coppia misto, e nel suo palmares anche tre campionati europei nella classe J/7.

Elisabetta Cocciaretto, giovane tennista anconetana 21enne che tornata sui campi dopo un grave infortunio al ginocchio vanta la 64esima posizione nel ranking mondiale. Risultati nei tornei del Grande Slam: Australia Australian Open 1T (2020, 2021), Francia Roland Garros 1T (2021), Regno Unito Wimbledon 2T (2022) , Stati Uniti US Open 1T (2022).

Milena Baldassarri ginnasta italiana, individualista della Nazionale di ginnastica ritmica italiana. Tre volte Campionessa Italiana Assoluta All-Around, ha vinto una medaglia d’argento ai Campionati Mondiali, laureandosi Vice-Campionessa del Mondo al Nastro a Sofia 2018. Nel Giochi della XXXII Olimpiade a Tokyo conquista il sesto posto nelle Finale All-Around, miglior risultato mai ottenuto da una individualista italiana. Allenata da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, con la sua società, la Faber Ginnastica Fabriano, è Campionessa Italiana di Serie A1 dal 2017.

La ginnasta in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha postato sul suo profilo instagram questo video “In questo pezzo, consapevole dell’importanza di questo tema e del suo peso, con questo pubblico così grande, ho voluto portare con una canzone di Billie Eilish un messaggio importante.

Per capire bene, ascoltate le parole e seguite i movimenti. I AM A WOMAN! STOP alla violenza sulle donne.”