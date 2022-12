URBINO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio ad Urbino, località Conce, lungo la strada che collega Fermignano ad Urbino, per un incidente stradale tra un camion e un’auto. La squadra dei Pompieri sul posto ha estratto dall’auto una persona, in collaborazione con il personale del 118, e messo in sicurezza l’area dell’intervento. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso.