MONTEFORTINO (FM) – Esplosione in un capanno in località Vetice, nel Comune di Montefortino: un ferito grave, intervengono i Vigili del Fuoco. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Amandola che ha verificato come lo scoppio avesse interessato un capanno in acciaio e legno. All’interno un uomo, rimasto ferito, che è stato poi elitrasportato al Torrette di Ancona. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona interessata. Nell’esplosione una parete ed il tetto, in legno e perlinato, sono stati espulsi dalla struttura. A coordinare le operazioni e ricercare le cause anche il Funzionario di servizio giunto dalla sede centrale.