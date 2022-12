CASTELLALTO – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo ha effettuato un intervento per un incidente stradale avvenuto sulla SP25, in località Case Molino nel comune di Castellalto. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Smart che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Pineto, giunta sul posto per gli adempimenti di competenza, ha impattato violentemente contro la cunetta a bordo strada per poi ribaltarsi sulla carreggiata. La ragazza 27enne che guidava l’auto ha riportato traumi lievi ed è stata trasportata con un’ambulanza del 118 presso l’ospedale di Teramo. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarla dall’abitacolo e a mettere in sicurezza il mezzo rimosso con un carro attrezzi giunto poco dopo sul posto. Durante le operazioni di intervento e rilievo dell’incidente, la strada è rimasta bloccata al traffico veicolare.