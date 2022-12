SAN SEVERINO MARCHE (MC) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte in località Isola, nel Comune di San Severino Marche, a causa di un incendio che ha coinvolto due fabbricati agricoli utilizzati per il ricovero di fieno. Le fiamme si sono propagate per circa 400 metri quadrati e hanno coinvolto un quantitativo di fieno pari a circa 4000 quintali. La squadra dei Pompieri di Tolentino, unitamente alla squadra dei Volontari di Apiro, e ai colleghi della Centrale di Macerata ha contenuto l’incendio, evitando il propagarsi delle fiamme al vicino deposito di attrezzature agricole. Non si segnalano persone coinvolte.