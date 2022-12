TERAMO – Intorno alle 14:40 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta per la ricerca di una persona dispersa a Pizzo di Moscio nella zona del Ceppo di Rocca Santa Maria. Due escursionisti, un uomo di 49 anni e il figlio 14enne residenti in provincia di Milano, impegnati in un’escursione, hanno perso l’orientamento e dopo aver camminato a lungo, il padre, viste le difficoltà del figlio a proseguire e preoccupato per l’approssimarsi della sera, ha lanciato l’allarme che è stato raccolto dalla centrale operativa del Numero Unico di Emergenza 112 Umbria/Marche che ha girato la richiesta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco. Sul posto è stato inviato anche l’elicottero “Drago 54” del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Pescara. L’elicottero ha raggiunto il luogo delle ricerche e, dopo una rapida perlustrazione della zona, anche grazie alle coordinate geografiche fornite dagli escursionisti, è riuscito ad individuarli sul versante di pizzo di Moscio a circa 150 metri della vetta sul ripido pendio ricoperto di neve ghiacciata. Nonostante le forti raffiche di vento, l’elicottero dei Vigili del Fuoco è riuscito a far scendere un elisoccorritore con il verricello e, dopo aver imbracato gli escursionisti si è proceduto al loro recupero trasportandoli uno alla volta su un vicino pianoro erboso da dove sono poi stati presi di nuovo a bordo dell’elicottero e trasportati al piazzale del Ceppo. Da qui gli escursionisti, provati ma in buone condizioni di salute, sono stati fatti salire su un fuoristrada dei Vigili del Fuoco ed accompagnati alla loro auto parcheggiata a circa un chilometro di distanza.