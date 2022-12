POLLENZA – Controlli dei Carabinieri nel Maceratese, incarcerato un cittadino nigeriano per riciclaggio. Alcol test,

«Controllo a tutto campo negli ultimi giorni dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata e della Stazione di Pollenza. I militari dell’Arma di Pollenza hanno proceduto a dare esecuzione ad un ordine di carcerazione di un cittadino di nazionalità nigeriana, condannato in via definitiva alla reclusione di due anni 8 mesi per il reato di riciclaggio di denaro. L’arrestato è stato associato alla casa di reclusione di Fermo. I militari della Sezione Radiomobile del NORM, durante i controlli alla circolazione stradale, hanno ritirato 7 patenti di guida, poiché le persone controllate erano alla guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore a 0.80, procedendo contestualmente alla denuncia alla Procura della Repubblica di Macerata e alla segnalazione alla Prefettura di Macerata per la sospensione della patente di guida. Sempre i militari della Sezione Radiomobile nel corso di controlli hanno fermato due minorenni a bordo di una mini car e da una ispezione personale e veicolare hanno rinvenuto due “spinelli” per un totale di circa due grammi. Entrambi i minori sono stati segnalati alla prefettura di Macerata per uso personale di sostanza stupefacente e alla Procura della Repubblica per i minorenni di Ancona per i provvedimenti del caso. Infine sempre i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un giovane il quale a bordo della propria autovettura portava un coltello lungo circa 24 cm. Senza autorizzazione e/o giustificazione. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere».