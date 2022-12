SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un pomeriggio per scoprire il museo del Mare di San Benedetto del Tronto in modo divertente e insolito.

Giovedì 29 dicembre, alle ore 17,30, si giocherà a uno dei giochi più caratteristici delle festività natalizie: il mercante in fiera in versione marittima. L’ evento è sponsorizzato da Spazio Conad Grottammare l’Orologio e, dopo la consegna dei premi ai vincitori, tutti gli intervenuti potranno salutare l’anno nuovo con un brindisi in compagnia dello staff del museo.