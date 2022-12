SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 2022 di Giordano Napolano, è stato un anno dalle mille sfaccettature e vicissitudini, sia professionali sia umane. Dal grave infortunio al crociato, che lo ha tenuto lontano dal pallone per 6 mesi, al gol in Porto d’Ascoli-Notaresco, ad un anno di distanza dall’ultima rete segnata; dal matrimonio, all’annuncio che diventerà papà. Il capitano del Porto d’Ascoli ha ripercorso il film del suo incredibile 2022 ai nostri microfoni in occasione della cena di fine anno del Porto d’Ascoli.

“Siamo tutti molto contenti di trovarci in zona play off – ha dichiarato – A livello personale sono contento del percorso che ho fatto dopo l’infortunio. Per questo devo ringraziare lo staff e i miei compagni per essermi stati sempre vicino nei momenti più delicati, è anche grazie a loro che sono tornato a ritrovarmi. Il segreto del Pda? Abbiamo un’identità ben precisa, siamo nati così. L’ossatura degli esperti è forte e i giovani si sono adattati benissimo. 2023? Un piccolo sogno nel cassetto ce l’ho, ma per ora lo tengo per me. L’obiettivo è di migliorare la classifica dello scorso anno e dare fastidio a tutte le squadre che affronteremo di qui in avanti, speriamo di far contento il presidente che è un uomo ambizioso. Lo dobbiamo ringraziare perchè non ci fa mancare nulla, se quest’anno passiamo un sereno Natale è anche grazie alla sua professionalità. Lotteremo per arrivare più avanti possibile”.