San Benedetto, incontro con i Primari dell’ospedale. Spazzafumo: “Ci faremo carico di esporre le richieste nelle sedi competenti”

Il sindaco Antonio Spazzafumo, insieme al vicesindaco Antonio Capriotti, ha incontrato il direttore dell’Area Vasta 5 Massimo Esposito ed i medici dirigenti dei reparti dell’ospedale “Madonna del Soccorso” per discutere della situazione in cui versa il locale nosocomio e delle opportunità che si presentano in vista della realizzazione della nuova struttura ospedaliera.

di Mauro Vannini