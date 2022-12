«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che lo scorso pomeriggio, ad Amandola, i militari della locale Stazione Carabinieri, nel corso di un mirato servizio hanno rintracciato ed arrestato in esecuzione di un’ordinanza per la carcerazione emessa dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia un uomo di origine albanese classe 1988 gravato da una pena residua da scontare di anni 6, mesi 10 e giorni 28 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trasferito presso il carcere di Ascoli Piceno».